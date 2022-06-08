日本已故女星坂口良子的女兒坂口杏里過去曾頂著星二代頭銜出道，但反應平平，母親過世後她因過度沉迷牛郎店，敗光家產後不得不下海拍AV，之後又「上岸」改當酒店小姐，去年驚傳她遭性侵懷孕，本來計畫要生下小孩，卻不敵現實壓力墮胎，今(8日)她又有驚人之舉，竟是宣布閃婚，但老公身分保密，長相也被她用P圖遮住。

31歲的坂口杏里可說是日本演藝圈中最具爭議的星二代，2013年她的母親坂口良子因大腸癌病逝後，坂口杏里脫序的行為便變本加厲，她為了找尋溫暖砸大錢在牛郎店，沒想到因此得下海拍AV維持生計，而她以藝名「ANRI」進入AV界兩年後，便以「想當個普通女孩」為由辭退謎片女優的工作，改到風俗店賣淫。

坂口杏里自曝結婚，老公身分保密。（圖／翻攝自anridayo33 IG）

媒體後來曝光坂口杏里的真實賣淫價碼，60分鐘開價20萬日幣（約4.42萬台幣）、90分鐘則要價25萬日幣（約5.53萬台幣）。而客人對他評價兩極，有人興奮表示：「能看到在電視機出現的藝人，可以在自己眼前洗澡，就已經很滿足了」，但也有人稱她服務態度跟床技都相當差勁，根本不值得這價碼。

2020年坂口杏里拋出震撼彈，自稱被性侵懷孕，不清楚孩子的爸是誰，本來打算將孩子生下來後再去驗DNA確認，不久又稱考量到經濟壓力已經墮胎。今年3月，坂口杏里發文宣布有新戀情，稱：「我有男友了！隱瞞大家真對不起」，今稍早她又曬出和男友合照，宣布兩人已經從男女朋友升格為夫妻，「我坂口杏里結婚了！不久前已經辦完登記」，兩人都是31歲，目前正過著甜蜜的生活，並稱希望得到大家的祝福，讓網友驚訝不已。