8日，印度央行利率決策小組成員經投票表決後，全體一致認為這次要升息兩碼至4.9%，才能抑制當地大漲的通膨。印度央行認為，通貨膨脹急遽增加，很大的主因是要歸咎於俄烏戰爭未了，造成全球供應鏈供貨不足。

同時，印度央行還把至2023年3月底的本財年，通膨率上修至6.7%，明顯高於前次所預估的5.7%。據悉，印度央行的當地通膨目標值設定在2%到6%之間。

嚴格來說，印度的通膨從2022年一開始到最新公布的4月份數字，都一直是在6%以上，4月份甚至高達7.79%，且創8年新高。所以，印度央行馬上改變心意，不再實施寬鬆貨幣政策。

還有，印度為何在5月及6月密集調高利率，是因為印度法律有規定，若當地通貨膨脹連續3季都維持在6%以上，央行必須向政府解釋原因，並且還要提出解決之道。

印度決定升息後，8日當地債券價格上漲，指標的10年期公債殖利率下降兩個基本點至7.49%，而印度貨幣盧比幾乎沒有升貶，至於股市則小幅走低。