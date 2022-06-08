中磊(5388)今(8)日完成世代交替，擔任30年董事長得王伯元卸任，轉任榮譽董事長，由現任總經理王煒接任董事長一職，總經理一職由技術長林斌接任。中磊展望後續，將以雙V(Victory)引擎為營運成長主軸，即規模(volume)、價值(value)，王煒表示，中磊目前手中訂單的規模遠遠超過營收表現，目前訂單滿足率約8成。

總經理林斌表示，中磊後續的營運主軸聚焦雙V(Victory)引擎，即規模(volume)、價值(value)，首先，就是追求規模(volume)，目前中磊已經比較有量的產品組織成家用品群，讓量進一步往上衝，達成規模經濟(Economies of scale)，該領域扮演中磊的Bread and butter(收入來源)；至於價值(value)，中磊就必須走出舒適圈，將具有強項的產品從家用走向企業、甚至是車用以及雲端，相信未來5~10年，中磊可以做到4個Billion-dollar(美金)營收規模。

林斌表示，中磊目前在企業領域已經有不錯的成績，企業用的規格其實比家用規格高出許多，且該領域黏著度高，可以說是中磊「肌肉」的一部分，中磊在4G、5G小基站已經耕耘多年有成，相信後續在企業市場也可以有不錯的表現。

全球擔憂通膨高漲嚴重打壓市場，王煒表示，通膨問題其實去年第二季、第三季就已經有訊號了，開始收到原物料供應商的漲價，中磊也在去年第四季開始把通膨壓力轉嫁給客戶，這也是這麼多年以來，「中磊第一次可以坐下來和客戶談漲價」，所以以目前來說，在產業內現在已經相對平穩，處於高原階段，即去年的持續延伸，他進一步說，儘管全球原油價格位於高檔，但其實該部分對中磊的營運沒有影響，因為中磊主要的商機來自於網通設備的升級，換言之，數位轉型趨勢下，網路升級儼然是剛性需求。

消費型電子市場有雜音，王煒表示，中磊目前訂單尚未受到影響，且以中磊月營收約50億元規模來說，中磊當前的訂單規模卻是遠遠超過50億元，換言之，即有些訂單還是無法滿足的，目前訂單滿足率約8成，他強調，「中磊手中訂單是實實在在的」!

此外，中磊今日股東常會中通過私募案，期望引進策略投資夥伴，提升營運效能，迎向下階段的成長，王煒表示，私募的議題在過去4~5年一直都股東會的議題之一，中磊對於私募的對象非常謹慎，但這也是資本市場必須走的路。