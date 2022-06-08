美國聯準會（Fed）為了打擊通膨，持續推動收緊貨幣政策，繼3月、5月連續升息，並自本月份起縮減資產負債表，市場預期，6、7月份聯準會還有升息可能性，美元指數自4月中旬以來持續處於100以上呈現走升趨勢，永豐投信指出，聯準會持續升息節奏在引導物價回落至健康水準，聯準會積極升息的同時，也帶動美元指數上揚、推升美元資產行情。

今天台股掛排的美股ETF齊揚，包括永豐美國500大(00858)、元大S&P500(00646)、富邦NASDAQ(00662)、國泰美國道瓊(00668)、統一FANG+(00757)、國泰北美科技(00770)、國泰費城半導體(00830)等，收盤均漲逾1個百分點。

第二季美股受到通膨與貨幣緊縮壓力進行大幅度修正，也使得美股的估值已進入長期投資相對合理價位，近期打底成型、整理告一段落，波動幅度可望持續收斂。

永豐投信建議，投資人可透過美國大型權值股ETF，同時掌握美元資產行情，掌握美股復甦投資機會。美股近期波動主要受到通膨高漲、聯準會快速升息節奏影響，不過，研判美元在升息循環中，呈現偏強走勢，從過去的歷史經驗來看，聯準會升息期間美元指數走勢相對強勢，主因升息後往往吸引國際資金回流美國，為美國本土貨幣環境提供緩衝、支撐作用，持有美元資產可望受惠強勢美元驅動力。

除此之外，儘管全球股市深陷疫情、高通膨與升息的多重打擊下，永豐投信分析，美國企業帳上現金水位至第一季底達2.5兆美元的歷史高位區，提供企業買回庫藏股、擴大股利發放、與投入本業實質營運設備或購併等更大的運用籌碼。

以永豐美國500大ETF(00858)而言，以市值作為篩選機制，能即時彰顯美國大型股股價與市值驅動力，涵蓋美國各產業最具代表性的龍頭企業，如蘋果、艾克森美孚、微軟、特斯拉、康菲石油、亞馬遜等。