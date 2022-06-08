台南今天新增7053例，這也是端午連假過後連續2天確診人數都超過7000人，市長黃偉哲表示，疫情起起伏伏，很難預估高峰何時過去，這2天確診人數多，可能與端午連假、人潮南北流動有關。針對家長關心下周會實施遠距還是恢復實體上課？他說，明天會公布。

黃偉哲說，台南整體染疫人口約8％，南部確診人數仍多，近來，已有家長反映停課好幾周，但也要兼顧考量疫情南移，明天與專家小組評估台南疫情，會再公布下周是否恢復實體上課或維持線上遠距教學。

黃偉哲說，疫情起起伏伏但已經往南發展，目前雖是北降南升，但端午連假人口流動，疫情還會有所變動，不管人潮如何南北流動，自己做好防疫措施，才是最重要的。他也說，目前台南5至11歲接種情形良好，但還是要拜託還沒打疫苗的大人、小孩盡快完成接種。

台南昨天新增確診人數7487人，今天7053人，衛生局疾病管制科科長林曉玫表示，台南疫情呈現「丘陵狀」，不同於國外陡升，可以確保台南醫療量能足夠，不至於發生國外確診病例數陡增，而拖垮醫療的情形。