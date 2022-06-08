NBA總冠軍賽目前打成1：1平手，第三戰將於台灣時間明天早上在波士頓舉行，但今天我們要把話題轉回第二戰，而且是勇士球員威金斯(Andrew Wiggins)身上。威金斯第二戰表現普通，卻成為話題人物，當天他腳上穿的NIKE球鞋引起熱議，因為他可是大陸品牌「匹克」的代言人。

威金斯與匹克合作卻在萬眾矚目的總冠軍賽穿上別牌球鞋，此舉引發爭議，而身為代言人的他親自在微博解釋了原因，表示是因為匹克新鞋還未按時送到，而最近終於收到鞋子的他繼續透露自己因個人習慣，要穿同雙鞋打幾場比賽才能適應，為有好表現所以不穿新鞋，沒想到匹克竟然同意他的決定。

匹克官方發出聲明說：「對他以球隊利益為優先而做出的決定表示理解，匹克將依據條款對運動員未穿著品牌產品上場比賽進行相應處理」，最後匹克也說：「希望大家繼續支持威金斯與他的球隊，預祝他們取得好成績」。

不過匹克還未透露上述的「相應處理」是什麼，雖然威金斯給出自己的理由，上場時也把NIKE標籤給遮住，但很難說廠商會做出什麼懲處，而據傳威金斯早從季後賽首輪G4至今就沒有穿匹克的球鞋上場，當然目前雙方屬於談妥階段，或許暫時不會有進一步動作。