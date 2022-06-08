麗豐-KY（4137）8日舉行股東常會，由董事長陳碧華主持，會中承認、通過去年財報與股利政策，配發現金股息12元，配發率70.38％，已連續6年配發率逾7成。以收盤價格194元計算，現金殖利率達6.18％。

麗豐-KY表示，去年整體疫情發展尚為和緩，自門市營運反饋中可感受整體女性消費力道逐步回升，加上集團秉持深化「品牌力」及「產品力」的業務銷售重點，祭出「水、微生態、再生醫學」等多元化產品線，包括黑科技產品「童妍精粹液」、「舒冷P113+口腔護理系列」，並致力結合實體店面與電商通路相輔相成，同時不斷優化主營通路「克麗緹娜」單店營運表現，讓整體通路體質更具有成長的潛力與競爭力。

麗豐集團自2018年起已連續4年皆賺進超過一個股本，2021年營收又再創下歷史新高、稅後每股盈餘（EPS）為17.05元；再者，麗豐2021年股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）雙雙成長幅度達28.83％、14.56％，營業活動現金流入為新台幣17.98億元，凸顯公司精準行銷策略、數字化管理、財務健全穩健，隨時保有營運彈性，因應外在環境之突發狀況。