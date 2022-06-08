台北大直指標豪宅「西華富邦」4月成交38樓二戶，合計總價6.65億元、單價約233萬元，買家均為蔡姓自然人全額無貸款買進，業界推測可能為在「西華富邦」持有多戶的富邦蔡家持續加碼買進，該交易也創下今年以來豪宅最高成交單價。

加計「西華富邦」這二戶交易，今年以來台北市已七件交易單價站上每坪200萬俱樂部，其中「西華富邦」、「潤泰敦峰」各有三件，七件交易中，有五件的交易皆為無貸款購置，比例高達七成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市200萬俱樂部的超豪宅，一戶總價動輒三、四億，客層都屬於金字塔頂端，其中不乏家族企業型的富豪，資產財力豐厚，對於大筆資產傳承都需長線佈局，買豪宅則是常見的資產規畫，也是提早為子孫置產，因此許多富豪家族會在同一豪宅中一次買多戶群居，這也是第一代企業主維繫感情和家族力量的作法之一。

其中，「西華富邦」由於擁有萬豪酒店的酒店式管理服務，家族型買盤相當常見，加上水岸景觀和大直生活圈等條件優越，不少買家一次購入同層兩戶或一次買多戶，作為家族成員自住或長期持有置產之用，目前28樓以上行情穩站每坪200萬。

另二個200萬單價豪宅均為潤泰集團的作品，中正區「松濤苑」，總戶數20戶，目前實價揭露十件交易，全數單價都超過250萬元，是台北西區均價最高的指標豪宅，不乏由自家人或相關企業購入自建案；松山區「潤泰敦峰」擁有微風和東區生活完整機能，吸引不少企業主和高資產族青睞，20樓以上高樓層也站穩200萬行情。