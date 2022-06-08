系統電子（5309）公布5月營收約2.75億元，年成長36.78％，累計今年前五月營收為13.04億元，年成長50.27％。胎壓偵測器和儲能櫃需求強勁，系統電上半年淡季不淡，營收表現自年初以來，幾乎每個月都能保持約50％左右的年成長幅度，再加上IPC（強固工業電腦）下半年開始放量，營收表現可望再創新高。

IPC過去只會應用在昂貴車種上，系統電和好IPC將成為未來趨勢，因此憑藉在車用電子多年的研發經驗，自2016年開始將IPC運用在傳統露營車上，並成功獲得市場的肯定。系統電也進一步研發可運用在大型工程車及精緻農業的IPC產品，由系統電所生產的IPC能夠同時滿足抗寒耐高溫、耐高濕、防塵、防震、抗強光等多種條件，藉由多樣的產品特性讓IPC可以更有利於運用在不同作業環境，此外IPC還能結合現今最新5G應用，讓整合系統更加完善。

不只硬體方面要做的完善，有別與多數同業只能單一提供硬體或軟體，系統電不論是車用生產流程、軟體整合、程式編寫、強固研發、5G應用、電池包生產等皆有專業的技術團隊，能夠提供得以滿足不同需求的產品。

除了IPC動能即將發酵外，系統電的TPMS（胎壓偵測器）四條全自動化生產線也將於年底前陸續完備，因此預估生產產量也將有機會提升到1,300萬～1,500萬顆，此外，由於今年換車停滯期拉長，也將順勢帶起AM（售後維修）的TPMS需求，進而推動公司下半年出貨量。另外，受惠於半導體大廠的擴廠計畫，在儲能設備的出貨上也有穩定的成長趨勢，再加上國內的零星跳電、停電事件，促使消費者開始注意到家用儲能的重要性，這也有望成為未來儲能成長的動能之一。