疫情影響境外生來台！教育部長潘文忠今天表示，110年來台研習之境外非學位生人數為2萬7580人，較108年疫情前6萬4627人減少3萬7047人，主要係受疫情影響所致。不過隨著入境規定將鬆綁，預期8月新學年開始，會有更多境外生前來台灣就學。

教育部今天召開部務會報，會前潘文忠受訪表示，受疫情影響，110年境外生來台就學人數確實少了很多。不過今年起，境外生已陸續可以入境，加上近來入境規定也會鬆綁，因此未來會有更多境外生進來。

教育部統計，從1月1日至6月7日止，計有3556位學位生入境，主要來自越南、印尼等地；同時有1893名境外非學位生入境，其中來台研習6個月以上之非獎學金華語生共1462名，華語文獎學金受獎生共192名，台灣優華語獎學金受獎生共72名，其他專案非學位生167名。

在今年入境的非學位生中，以美國籍最多為362名，日本籍次之308名、再其次為泰國302名、越南184名與韓國156名。

因為疫情，許多境外生已很長時間未回母國，他們可能在今年暑假回去。不過潘文忠提醒要回家鄉的境外生，要充分掌握台灣的疫情規範，並隨時和學校聯絡，以免屆時無法回到台灣就學。

此外，對於招聯會宣布114學年起分科測驗加考數學乙，潘文忠表示尊重，但他請招聯會加強宣導，讓高中端及學生可以提早做準備，同時他也建議大學商管學院，要開始思考是否在分發入學時要採計數學乙。

國文科及英文科是否也應納入分科測驗考科中？潘文忠表示，今年分科測驗考完，所我有招生入學作業告一段落後，教育部會針對108課綱精神及大學選才等因素上進行通盤考量，再來決定分科測驗是否要加考文科及英文科。