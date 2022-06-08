佳佳（化名）的母親癌症過世後，由高齡70多歲的父親獨自扶養，父親年事已高且有慢性病，無法外出工作，生計僅能仰賴補助維生。而佳佳患有學習障礙，雖然已經14歲了，但自理能力十分不足，近期診斷出自閉症傾向，為了讓佳佳在未來有能力照顧自己，失親兒基金會社工積極連結資源，陪伴她就診兒心科，了解佳佳的生理障礙後，幫助她規劃生活自立課程，逐漸養成基本能力，並且連結網絡單位的資源，期待從各方面協助佳佳，健康平安的成長。

自疫情升溫以來，社福團體的捐款收入皆受重大影響，對於失親兒基金會會的失親家庭無疑是雪上加霜，「台塑企業暨王長庚公益信託」看見失親兒基金會的需要，愛心贊助600萬元，支持全臺失親家庭走過困難，感謝台塑企業暨王長庚公益信託自2012年至2022年，不間斷的支持，多年來共累計扶助1萬7800人次的失親兒，本次預計受益2000人次。

目前全台共有14個服務處，各縣市失親兒的個案數字，仍持續增加中。失親兒福利基金會提供獎助學金、急難救助、心理輔導等各項全人關懷服務，每年為失親兒舉辦夏令營、體驗教育等活動。捐款可洽失親兒福利基金會官網。