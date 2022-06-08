彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣各類確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣各年齡確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局呼籲兒童確診要配合輕重症分流。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增5579例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情才趨緩後又衝高峰，中央流行疫情指揮中心8日公布新增8萬195例本土個案，彰化縣新增5579例確診，又進入高原期了，確診盛行率達6.95％，學生家長關心下周是否恢復實體課程，縣長王惠美表示，再觀察一、兩天，周五再公布。

彰化縣長王惠美表示，疫情現在以每天5000多例的增加，一定要戴好口罩，日前就參加確診死亡告別式，一家9口也都確診了，就是把病毒帶回家，造成了全家大大小小都感染，真的要小心，到外頭千萬不要輕易把口罩摘下來，最後一哩路，請撐住。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，疫情才稍微下降又爬到高原期，但上升速度還是有較慢一點了，大約還要一、兩個周，才會到高峰，緩升、緩降，對防疫較有利，彰化縣12歲率以下確診率達10％，較北部縣市高，65歲以上則是13.9％，最近以來，差不多都是這個數字，這類確診都要使用抗病毒藥物，藥物每日使用已達上千份了，顯示醫療機構已經習慣使用。

葉彥伯也指出，今天確診數，外縣市通報和外籍移工，占率達近四分之一，外縣市通報多達829例，外籍移工也升高，多達493例，又升高了。

葉彥伯指出，小孩快篩陽性，或者發燒，家長往往焦急地要送急診，再次呼籲要分流，就近到基層兒科防疫門診，避免急診室塞爆了。彰化縣有36家70位基層兒科醫師，提供兒童感染症之間別診斷，減少醫院等待之不便。