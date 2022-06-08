中部地區疫情持續延燒，包括台中、高雄、新北等縣市確診人數都破萬，8日雲林縣率先宣布下周起恢復高中級以下實體上課，結束2周的遠距教學，南投縣政府今表示，原則上偏向恢復實體上課，但開放與否仍在進行內部討論與評估，將在明天公布是否跟進。
縣府教育處表示，目前正在進行內部討論中，開放與否都攸關學童安全，因此會在進行更詳細的討論與規劃，來確保學童安全，預計明天才會公布結果，也請家長放心，教育處會審慎評估與思考，在決定是否延長或恢復實體課程。
中部地區疫情持續延燒，包括台中、高雄、新北等縣市確診人數都破萬，8日雲林縣率先宣布下周起恢復高中級以下實體上課，結束2周的遠距教學，南投縣政府今表示，原則上偏向恢復實體上課，但開放與否仍在進行內部討論與評估，將在明天公布是否跟進。
縣府教育處表示，目前正在進行內部討論中，開放與否都攸關學童安全，因此會在進行更詳細的討論與規劃，來確保學童安全，預計明天才會公布結果，也請家長放心，教育處會審慎評估與思考，在決定是否延長或恢復實體課程。
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