在大陸運動服裝品牌李寧正式開出咖啡門店後，華為也傳出有意進軍咖啡市場，已申請註冊「一標咖啡吸收宇宙能量」作為商標，國際分類為餐飲住宿，當前申請狀態為等待實質審查。據《中國飲品快報》報導，作為華為這種體量的企業，即便是咖啡千億級的市場規模也很難成為其戰略級的項目開發，研判華為在咖啡賽道應該另有所圖。

實際上，近兩年可能沒有哪個服務業能像咖啡一般，吸引眾多跨圈大佬的目光。在此千億級市場中，除原有如瑞幸、Seesaw、Manner等職業選手外，也有如中國郵政、同仁堂、萬達等行業巨頭跨界進入。

據大陸企查查數據顯示，目前大陸咖啡相關企業多達32多萬家，一年內新增註冊企業1.5萬家。

而華為創辦人任正非過去曾不止一次在公開談話中提到有關於咖啡、咖啡館和咖啡文化的話題，並將咖啡、咖啡文化融入到自己的管理方法和哲學。甚至他還直接鼓勵、號召華為的科學家多去外面喝咖啡。

之所以會註冊「一標咖啡吸收宇宙能量」這種有點怪異的商標名稱，對華為有所了解的人則不會太陌生。華為本身就有有一個戰略思想叫做「一桶漿糊黏結華為力量，一杯咖啡吸收宇宙能量。」甚至任正非過去也有過一番「一杯咖啡吸收宇宙能量」的論述。

此外，華為數年前也有過嘗試在咖啡消費領域提供技術支持。早在2018年的華為全聯接大會上，華為與瑞幸咖啡聯名推出一種運用AI技術，讓現場觀眾在設備前比劃愛心手勢就能點咖啡。