專業伺服器機殼廠勤誠（8210）今日公告5月合併營收為新台幣9.4億元，年增28.8%，再創歷史新高；累計1-5月營收為新台幣35.6億元，年增7.3％，維持歷年同期新高。勤誠表示，4月營運表現受中國封控措施影響，出貨遞延，自5月起積極透過生產製造及物流調配，全力拚出貨以滿足客戶訂單需求，單月及累計營收雙雙創下新高紀錄。

勤誠表示，出貨受疫情管控的不利影響屬短期現象，自中國封控措施解除後，工廠端已逐漸恢復正常生產及出貨，整體營運回穩進度優於預期；此外，將持續拉升嘉義新廠生產出貨比重，以及評估未來供應鏈可能影響並預做安排，將未來營運雜音降至可控範圍。勤誠指出，目前客戶訂單需求強勁，看好整體營運成長，力拚全年營收續創新高。

勤誠除了積極因應外部環境的挑戰外，內部也持續加強產品競爭力，先前獲得德國iF設計大獎的高存儲機箱產品(RM25324)於五月底再度榮獲2022 Computex Best Choice Award，公司未來將持續以使用者導向設計思維，因應未來趨勢並強化產品競爭優勢。