值得一提的是，復興國中莊林祈是今年全台唯一入選美國知名小提琴家帕爾曼所舉辦的音樂夏令營訓練，與全世界好手爭取不到40位的新生名額。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府今（8日）上午9時30分在凱旋國小舉辦「110學年度全國藝文競賽」頒獎典禮，由縣長林姿妙表揚學生們的優異表現；此次縣內共有47校代表宜蘭縣出賽，共得57項特優，其中復興國中橫跨了「音樂、舞蹈、創意戲劇」三項全國賽，皆奪得特優的創舉，讓全校師生感到無比光榮。

此次競賽中，全國音樂比賽-團體組，派出56隊在新北市參賽，個人賽則派出66位選手前往新竹縣角逐；全國舞蹈比賽，推出16個隊伍與6位選手在屏東縣參賽；全國學生創意戲劇比賽共有8間學校在南投縣爭取榮耀。

在音樂比賽項目中，個人組有12位奪下特優成績，其中羅東高中何奕儒榮獲「笛獨奏-高中職B組特優第一」及「簫獨奏-高中職B組特優」，一舉勇奪雙特優，另外，中華國中陳璽安參加的「笛獨奏-國中B組」、復興國中莊林祈參加的「小提琴獨奏-國中A組」，兩位同學皆榮獲全國特優第一，成績斐然令人讚嘆不已。

值得一提的是，莊林祈是今年全台唯一入選美國知名小提琴家帕爾曼所舉辦的音樂夏令營訓練，與全世界好手爭取不到40位的新生名額，6月底要出國的他，平時在校表現，不論是琴藝訓練，還是學科成績都非常亮眼，期待8月回國的他，琴藝能夠更上一層樓。

此外，在舞蹈比賽項目裡，個人組也有2位奪下特優成績，其中羅東國中卓思妤榮獲「國中個人-現代舞特優第二」及「國中個人-古典舞特優第三」，勇奪雙特優的殊榮；在團體組部分，有5校共拿下9項特優，當中拿下2項以上特優的有羅東國中、公正國小及礁溪國小。

而在創意戲劇比賽中，有8間學校代表參加，6間學校榮獲特優；今年復興國中更橫跨了「音樂、舞蹈、創意戲劇」三項全國賽皆奪得特優的創舉。

林姿妙表示，學生們仍有如此優異的藝術表現，要感謝各校指導教師們的辛勞及所有家長對孩子的陪伴與大力支持，期勉縣內各項領域的選手們能都繼續秉持藝術家精神，持續讓宜蘭藝術發光、發熱。