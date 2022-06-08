新北今新增1萬1443例確診，居隔列管1萬9171人，居家照護有6萬6055人，可解隔6630人、預計康復解隔1萬2552人。新北市長侯友宜表示，從本土確診曲線圖來看，7日平均數目前緩坡下降中，會做好防疫與觀察。

另從確診數判定依據來看，侯友宜說，快篩陽等同確診在確診判定上已達到81％，剩下不到2成靠PCR採檢判定，這對醫療量能的確保及醫事同仁的人力調整有莫大的助益，快篩陽等同確診如能在5月1日提早實施，相信民眾在診斷與救治給藥過程中會更方便，也可以讓醫護能守護中重症。

另因社區篩檢數下降70％，因此做適度調整，侯友宜說，新北市37處社區板橋江翠8日起調整服務時間為上午8時30分到11時30分，汐止社區、三重小巨蛋與林口恩樺也將在11日關閉，把醫療量能拉回到醫院體系，專責病床也從30％降到25％，以有餘力去照顧其他需要的患者。

對於教育局昨發函請學校組織志工隊，服務快篩陽或居隔的師生，遭老師質疑此應為衛生局的職責，新北市衛生局長陳潤秋說，教育局轉教育部的函，因應指揮中心修訂的指引，在1日發函給縣市政府的教育局，希望能結合學校家長會、志工及教師組成志工隊，服務快篩陽還有居隔的師生，新北市教育局早在4月25日早在成立新北校園防疫專案辦公室，隨時提供學校相關支持跟協助，感謝教職員站在第一線辛勞付出，守住疫情，保護孩子的健康。

針對中央說24小時內火化不算錯，民政局長柯慶忠表示，新北的火化SOP流程按照中央指引，去年開始到現在，三峽火葬場開2專爐，專爐位置獨立隔離，每天上午8時開始為新冠肺炎死亡者火化，每天到下午既定死亡者活化完，如果還有未完成的新冠肺炎死亡者，會再用其他火化爐完成，目前運作良好，都能在原有排定時間內盡速完成。