一名陳姓男子去年1月到台北市文山區戶政事務所，請求換發不含父母及配偶姓名、出生地等資料的身分證遭否決，提起行政訴訟，法院日前宣判陳男勝訴。對此，內政部戶政司長林清淇今天表示，身分證格式是經《戶籍法》授權訂定的法規命令，全國應一致，不能接受判決結果，戶所有斟酌的義務，不是法院判決就要照做，支持戶所上訴。

針對陳男所提行政訴訟，法院日前判決陳男勝訴，法官認為，戶政事務所用管理辦法關於父母、配偶姓名及役別均須一律列載，不得免列的規定，已逾越戶籍法第51條第1項「國民身分證用以辨識個人身分，其效用及於全國」的授權意旨，且對個人資訊隱私權也有過度妨害而違反比例原則之情，應不予適用，判戶所准須依陳男的請求，身分證免記載父母、配偶姓名及役別。

內政部對於法院判決不以為然，林清淇表示，《戶籍法》第51條規定身分證，身分證是個別身分識別，識別欄位包括父母及配偶姓名等，全統國一格式，否則每個人身分證資料都不一樣，如何證明自己的身分，對於法院判決不能接受。

林清淇表示，身分證配偶欄是已婚或未婚的證明，出身地則是護照需要使用，如果身分證不放入這些資料，身分證就沒有功能，尤其是所謂的身分證格式規定是法規授權，沒有逾越母法，不是法官稱身分證那些欄位是多餘的就可以不寫。

林清淇強調，身分證格式全國一致，如果不一樣的話，若出現塗銷或空白，會有偽造的疑慮，而且配偶欄若空白，恐會造成重婚、騙婚等問題。目前陳姓男子還沒成功換發身分證，內政部會審慎處理，並支持戶所上訴、也會提供協助。