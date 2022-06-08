受疫情影響，台北車站K區誠品生活站前店有意提早退場，但希望北市府歸還4個月、約3304萬元的履約保證金。北市市場處長陳庭輝8日表示，市長柯文哲認為疫情確實有影響經營，可幫忙就盡量幫忙，後續交由調解委員會討論，若確受疫情影響占5成，就會退5成履約保證金。

陳庭輝今指出，誠品在今年3月、疫情大爆發前就提出是解約，和今年市府紓困是兩碼子事，誠品是和市府續約，要解約也是誠品權利，市府該補助的都有給予補助，但不會給特定廠商加碼。

至於誠品盼市府歸還履約保證金，陳庭輝說，柯文哲裁示疫情的確是個因素，可以幫忙就盡量幫忙，接下來就看調解委員會怎麼討論，如果認為有5成受疫情影響，就會退5成履約保證金。

北市產發局長林崇傑說，市府在疫情期間都有通案減租，的確在3月8日提出解約，主張是不可抗力、不可歸責，和市府見解不一樣，還在調解。

外界認為如果解約後又有新標案條件，比現在減租條件好，誠品再回來競標，恐怕有圖利問題，林崇傑強調，現在談還太早，要看調解結果，如果不可歸責到底可否成立，才會有接下來的問題。