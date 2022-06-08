為在校三年留下最美的記憶。陽明國中畢業生王韋翔，在畢業前夕花了2周的時間，製作出校園模型，於畢業典禮上親手送給學校，1：150比例完整且唯妙唯肖，讓全校師生驚豔。校長張永芬說，感謝王韋翔同學與工作夥伴的熱情與耐心，這份畢業贈禮增添陽明國中畢業季的光彩，校園模型周邊五彩繽紛的彩色燈條，隨著畢業的歌聲不斷變換著顏色，為整個模型增添屬於學校的活潑與生命力，模型不再是一個冰冷的擺設，是象徵了學校欣欣向榮的未來。

畢業生王韋翔展現科技專才，製作1：150等比例校園模型贈送校方，以別出心裁的方式，紀念畢業學子們在陽明國中待過的一千多個日子。王韋翔同學利用課餘時間自學3D列印技術，並建立自己的工作室。為了保留國中生活這份獨有的回憶，向張永芬校長表示想要製做校園模型捐贈的意願，也獲得支持與鼓勵。

在短短2周內，他拍了二千多張學校實體照片，花了1332小時，3D列印出150件物件，他說為了這個模型，一件物件回抽都上萬次，噴頭也換了不少顆，平時不會遇到的問題，在這次都遇到了。作品除了3D列印技術外，也結合木工、電子電路的設計，並與夥伴成員利用空閒時間研究電子電路設計，為作品添加燈光電路，校園模型周邊五彩繽紛的彩色燈條，隨著畢業的歌聲不斷變換著顏色，伴隨著音樂的律動翩翩起舞。最後終於在工作室夥伴一同加入下，趕在畢業典禮前完成微縮模型，並於畢業典禮當天獻給最愛的母校珍藏。