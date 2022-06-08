行政院農委會台東區農業改良場歷時8年研發培育香米品種台東35號。（蔡旻妤攝）

行政院農委會台東區農業改良場歷時8年研發培育香米品種台東35號。（蔡旻妤攝）

行政院農委會台東區農業改良場歷時8年研發培育香米品種台東35號。（蔡旻妤攝）

帶有芋頭香氣的香米深受消費者的喜愛，卻因抗病性差、產量少，種植在炎熱又多颱的台東地區更常因天災受損。行政院農委會台東區農業改良場歷時8年研發培育帶有奶香味、穗上發芽率低的香米品種台東35號；並於8日正式技術授權給聯米企業，民眾可在一般通路上購得。另外，長濱鄉農民曾種植此款香米，未料竟吸引山豬前來食用。

台東農改場長陳信言與聯米企業董事長莊麗珠簽下技術授權合約，並邀請台東縣長饒慶鈴到場見證。陳信言說，此款米品種特性植株直立良好不易倒伏，也不易脫粒、米粒外觀優良，米飯具有優雅香味、食味佳、耐儲藏，自2016年推出後讓各界試種。

鹿野農民鄒慶泓表示，台東35號在開花結穗時，常吸引各類昆蟲、鳥類前來食用，可能因為這樣，它的產量大概是一般品種的4分之3。另長濱鄉農民指出，因其具有獨特牛奶香氣，吸引許多山豬前來食用破壞，被迫放棄種植。

香米具有特殊的芋頭香氣，價格約比一般米高20％，卻因抗病性較差，台東多颱風，造成稻穗還未收割就發芽。台東農改場以台東30號為母系、台中194號為父系，選培出穗上發芽率低的台東35號香米；由於管理施肥需要特別小心，目前此種植面積不多，主要種植在關山鎮、鹿野鄉等約20多公頃。

聯米企業副總經理劉友清說，台東35號米在從去年第2期在鹿野鄉開始少量栽種，因種植時需要教導農民，因此並未大規模種植，他強調，台灣的好米不輸日本，未來將行銷全球。

台東農改場強調，台東35號香米非專屬授權，若有興趣的米商或機構，都可以向農改場洽簽，讓消費者能夠吃到這具有特殊奶香的台東好米。