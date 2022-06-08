幸運民眾在基金一路的全家超商買飲料，就中了百萬元的雲端發票專屬獎。（北區國稅局基隆分局提供／張志康基隆傳真）

財政部北區國稅局基隆分局8日表示，111年3-4月的統一發票，有組特別獎的發票，就在基隆市安樂區樂一路的民營停車場開出，這名幸運得主停車只花了20元，就中了1000萬元的統一發票特別獎。

北區國稅局基隆分局表示，開出千萬元特別獎的停車場，是位於安樂區樂一路的「樂建停車場」，幸運得主只在該停車場停了25分鐘，繳交了20元的停車費，統一發票就幸運中了1000萬元。

另外，還有一位雲端發票百萬元幸運得主也在安樂區，北區國稅局基隆分局表示，這位得主在安樂區基金一路的全家便利商店購買「茶裏王英式紅茶」，還用紅利折抵5元，並用該便利商店會員儲存雲端發票，換句話說只花了15元買飲料，就幸運獲獎了。

國稅局基隆分局提醒，在基隆市消費的民眾，尤其是曾經在安樂區停車、買飲料的人，趕快找找手邊的統一發票，說不定幸運兒就是自己。而這期雲端發票中獎的得主，因為是利用便利商店會員儲存發票，店家會主動通知中獎訊息。基隆分局提醒，這期中獎發票得主的領獎時間自即日起至9月5日止，請及時兌領獎金，不要讓財神爺從身邊溜走。

國稅局基隆分局呼籲民眾購物要記得索取統一發票，並多使用載具儲存雲端發票，可享有一般紙本統一發票獎及雲端發票專屬獎雙重對獎機會，下載使用財政部統一發票兌獎APP，不僅不用擔心發票遺失或毀損，還可進行發票管理及掌握消費資訊。

另外，統一發票兌獎APP於開獎日後會自動對獎，民眾若開獎前若有設定指定帳戶，雲端發票之中獎獎金將自動匯入該帳戶，可省去親自到代發獎金單位領獎時間及千分之4的印花稅。