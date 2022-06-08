氣立(4555)4月受到上海封城影響延續到5月，使得單月營收為1.53億元，年減18.18％，月增17.16％。氣立表示，4月底上海廠雖獲准實施閉環式生產復工，但由於人員僅部分到工及物流延遲，即使已加強台北廠產能支援並調配庫存彈性出貨，對5月營收造成一定程度影響。6月1日起上海正式全面復工，公司正透過人力調整配置積極處理客戶訂單，以期加速營運回到正軌。

氣立表示，今年以來整體接單情形仍維持正常以上水準，只是因大陸地區受到嚴峻疫情導致的封城停工及物流中斷延遲等影響，使得今年上半年的整體出貨狀況不若去年理想；但由於大陸消費性電子產業目前需求仍強，加上下半年為各手機大廠推出旗艦機的旺季，且車用、物聯網等產業都有不錯的成長力道，在相關供應鏈陸續恢復生產情形下，也帶動了相關製程設備的需求增加。氣立進一步指出，原本第二季為傳統旺季，以公司在手訂單來看，隨著6月1日起的全面復工，整體產能及出貨可望逐漸穩定放量，營收持續回穩上升。

根據調研機構TrendForce所做的報告指出，2021年全球智慧製造市場規模為3,050億美元，預計2025年將突破至5,400億美元，2021至2025年複合成長率達15.35％。隨著全球自動化的需求加溫，也同步帶動智慧製造市場規模的攀升；經濟部也表示，從國際機器人協會(IFR)的資料可見，全球工業機器人裝置量逐漸回升，預估2022年裝置量可達42.5萬台。機器人密度率更從2016年每萬名員工有74台上升到2020年的126台的新高紀錄，機器人密度呈現上升趨勢，這些趨勢都有助於氣立未來整體營運動能的發展。

法人表示，由於電子相關產業佔氣立一定的營收比重，隨著下半年大陸消費性電子市場的加溫，加上全球自動化設備的需求也持續攀升，雖有短期性疫情因素干擾，但整體而言，氣立今年的營運表現仍朝審慎樂觀方向發展。