韓國最大電池業者LGES(LG Energy Solution)在印尼興建的鎳工廠，8日正式開始動工，使得LGES在印尼斥資98億美元欲打造的電池王國，現在又前進了一步。

LGES這場破土典禮上冠蓋雲集，甚至連印尼總統都親自參加。印尼總統在會場上也表示，印尼擁有全球最豐富的鎳金屬儲存量，有信心成為鎳金屬相關產品的主要生產國。

LGES這座價值35億美元冶煉鎳金屬的工廠，每年預估硫酸鎳產能可達15萬公噸。同時，LGES也將再興建一座24億美元的電池元件工廠，估每年可生產22萬噸前驅體，以及4.2萬噸的正極產品。

以上這些原物料，都將提供給LGES在印尼價值36億美元的電池工廠，製造出200 GWh電量的電池。另外，LGES也將與印尼國有礦產公司Antam，預定在9月簽約，共同在印度東部投資3億美元興建鎳礦場，預計生產1600萬噸的鎳礦石。