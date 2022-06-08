民進黨今中執會，據轉述，民進黨祕書長林錫耀針對「恩恩事件」表示，疫情高峰，大家都很辛苦，不應該發生這種事，恩恩爸只是要真相，最後全力配合，變成全力演出，黨很少公開表示態度，但因為這是態度跟價值的問題。

今天中執會通過公告2022年直轄市議員提名候選人；發言人謝子涵指出，台南市議員第一選區蔡宗翰，初選期間疑涉違反本黨規定案，經會中討論後移送中評會調查、裁決，暫緩提名公告；2022年台南市議員第四選區，因無人登記參加提名初選，依規辦理徵召作業，會中通過徵召陳福慶參選。

此外，會中通過7月17日於台北國際會議中心3樓大會堂召開第20屆第一次全國黨員代表大會，其餘相關細節規劃，包括大會籌備組織架構、程序表、議程及宣言草案等，則授權中常會決定。

據轉述，林錫耀報告時指出，現在一切以防疫為最優先，疫情高峰，大家都很辛苦，不應該發生這種事，所以黨團有記者會、也發新聞稿，呼籲侯友宜市長鄭重道歉，恩恩爸指示要真相，最後全力配合變成全力演出這是黨很少公開表示態度，這是態度跟價值的問題。

林錫耀還表示，國外經驗，台灣疫情有往下走趨勢，就是有要讓民眾有心理準備，大家撐過難關，也呼黨公職團結。