韓系時尚運動休旅Kia Sportage推出大改款，自6月1日開放預售起，首日即突破500張訂單，截至今（8日）正式上市前，在短短一週內累計預售接單更已突破800張，Kia總代理台灣森那美起亞總裁李昌益宣布將以114.9萬起正式上市，其中頂規X-line車型在首波的訂單占比更超過六成，充分展現Kia進口極致休旅引領SUV新局的震撼氣勢。

新世代Kia Sportage外觀以「Opposites United」對立的和諧設計語彙打造，前視造型為全新虎式造型水箱護罩，搭配不容錯認的旋標造型LED日行燈、投射式LED頭燈以及造型下護板，展現出銳利且具未來感的視覺效果；動感俐落的車側折線則在光影映照變化下，搭配車側的鍍鉻飛翼飾板，刻劃出厚實且充滿力量感的車身線條。

Sportage將提供Trendy 、Apex、X-line 4WD共3個車款，售價分別為114.9、124.9、135.9萬元。台灣森那美起亞推出同級唯一「消光夜隱灰」車色提供消費者更為個性化的選擇，同時也為X-line 4WD車型導入獨有的「叢林綠」車色，展現型質俱佳的獨到魅力。

即日起至6月30日前下訂即可享總價值達5.5萬元的專屬前瞻禮遇，包含原廠車側踏板組（市值1.8萬元）、雙鏡頭行車紀錄器（市值1.4萬元）、原廠16色氣氛燈組（市值1萬元）、PM 2.5負離子淨化系統（市值6500元）、以及防水腳踏墊組（市值6500元）等。此外，「Kia 森呼吸」夏季活動同步實施中，活動期間即日起至7月31日，凡試乘任一車款，即可機會獲得價值5590元的snow peak休閒椅，下訂再抽價值逾5萬元的snow peak豪華露營組。