財政部公布海關5月出口420.8億美元，為歷年單月次高，較去年同期增 12.5％；累計前5月出口2044.8億美元，較去年同期增 20.1％。
財政部統計處蔡美娜5月確實中國大陸防疫封控措施干擾部分出貨動能，使得5月僅較4月增加1.5％，是處於預期區間下緣。惟新興科技應用與企業數位轉型持續推展，加上國際原油價格位處高檔，5 月出口達420.8億美元，還是創歷年單月次高。
財政部公布海關5月出口420.8億美元，為歷年單月次高，較去年同期增 12.5％；累計前5月出口2044.8億美元，較去年同期增 20.1％。
財政部統計處蔡美娜5月確實中國大陸防疫封控措施干擾部分出貨動能，使得5月僅較4月增加1.5％，是處於預期區間下緣。惟新興科技應用與企業數位轉型持續推展，加上國際原油價格位處高檔，5 月出口達420.8億美元，還是創歷年單月次高。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。