財政部公布海關5月出口420.8億美元，為歷年單月次高，較去年同期增 12.5％；累計前5月出口2044.8億美元，較去年同期增 20.1％。

財政部統計處蔡美娜5月確實中國大陸防疫封控措施干擾部分出貨動能，使得5月僅較4月增加1.5％，是處於預期區間下緣。惟新興科技應用與企業數位轉型持續推展，加上國際原油價格位處高檔，5 月出口達420.8億美元，還是創歷年單月次高。