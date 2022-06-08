台北市長柯文哲今表示，台中、高雄估本周疫情達到高點。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

中央公布今本土病例80195例、159 例死亡，其中台北新增5531例。台北市長柯文哲今主持防疫記者會表示，北北基桃首都生活圈洪峰已經過了，高原期多久還在觀察，台中跟高雄會進入高原期、最高點，可能過這周會慢慢下降。

柯文哲指出，中央公布今本土病例80195例、159 例死亡，死亡率應該創新高，他在上午的防疫會議討論，前陣子指揮公布全台死亡案例大概有47％在3日內死亡，跟國外文獻平均從發病到死亡18天，顯然不太一樣，可能是因觀察時間不夠，才會造成從發病到死亡很明顯跟國外不一樣，關於發病到死亡的統計數字，要拉一段時間觀察。

柯文哲說，全台80195例，台北只有5531例，但首都生活圈只看台北不具意義，因此一向是把台北跟新北合起來觀察，但凡是到假日就會掉下去，理論上應該跟假日不假日沒關係，不曉得因為醫院作業量還是實驗室檢驗量在假日會減少，不然理論上有症狀一定會求醫，不過，趨勢上看起來慢慢在下降。

柯文哲分析，台北市看起來洪峰期是估在5月17日至26日，在5月25、26、27最高，現在緩緩下降，遇到假日就明顯低一點，以全台來看，一開始北北基桃這組，現在已經很明顯過了洪峰，開始往下降；台中跟高雄在這周會進入高原期、最高點，可能過這周會慢慢下降。

柯說，台灣每個地區圖形不一樣，每個洪峰位置不一樣，如果把全台合起來統計，反而不容易看出真相，按照每個地區畫圖型比較清楚，北北基桃首都生活圈洪峰已經過了，現在在高原期，至於高原期維持多久，他也在觀察。