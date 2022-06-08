金門今(8)日新增95名確診，累計3035例。國、高中追加劑今(8)日起開始入校接種，至於國小是否在下周復課，恢復實體教學？縣府表示將審慎評估現況，並在明日統一宣布和說明。
金門今(8)日新增95名確診，累計3035例。目前收治中59例，其中無症狀或輕症46例、中症12例、重症1例；確診者居家照護703例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者88人，目前居家隔離235人，解除居家隔離120人。
縣府指出，高(職)、國中學生疫苗追加劑(第3劑)，今(8)日起在金門高中採到校集中接種，後續也將按排定期程，陸續到各校進行接種作業，以提高學生疫苗覆蓋率及保護力。
縣府也說明，金門國、高中本周已經先行復課進行實體的教學，國小部分則是考慮疫苗施打1周後，才會有疫苗的保護力，因此目前還是採行線上教學。至於下周起，國小部分是否會復課，教育處正在蒐整相關學校的一些資料，審評估後再做出最後的決定。
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