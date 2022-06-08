南韓變性網紅「花子」，擁有天使臉孔和逆天身材，專注直播主身分已有多年，2021年她甜蜜公開戀情，男友同為跨性別網紅「冷冷」，兩人成長背景相似，交往1年和男友高調曬起恩愛，豪不畏懼南韓較保守社會文化，許多粉絲都很支持她，7日終於公開結婚喜訊，而婚期預計會是在2023年4月。

花子宣布已婚跨性別男友冷冷。(圖/花子 Youtube)

花子在她同名Youtube頻道宣布：「花了和冷冷我們要結婚了」，她滿臉笑容地說：「我想告訴各位一件事，預定明年4月9號的婚禮場地了。」她說原想在今年前結婚，但因時間尚且不夠充裕，因此最終定在明年，從現在算起婚禮還有10個多月，她也笑稱好像沒要結婚的感覺，「好像是遙遠的未來事情」。

花子和跨性別網紅冷冷經常曬恩愛。(圖/花子 IG)

由於她和冷冷都是跨性別，花子就被問到2人辦好結婚後，是否能夠算作合法夫妻；她也沒有生氣惱怒，直接給出解答：「可以依法做結婚登記，跟普遍夫妻能擁有一般的社會福利政策，因為我的身份證上數字是2(指性別女），冷冷身分證數字是1(性別男)。) 」語氣興奮看得出早已期待結婚已久。

儘管如此，南韓還是不太能接受性別轉換，花子當天直播宣布婚訊，就有酸民留言狂酸她會離婚，她也立刻霸氣回嗆：「X的，那是因為你把人生活成那樣才會這樣想。」緊接著她又展露笑顏，並補上一句「你家毀三代」，絲毫不把酸民留言放在心上，坦蕩面對外界批評，也展現樂觀正向的人格魅力。