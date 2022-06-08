受烏俄戰爭影響，國際原油價格一路狂飆，調研機構DataTrek研究人員發布報告指出，高油價恐讓經濟陷入衰退，並稱每桶140美元的國際油價，將是觀察經濟衰退的先行指標。

《雅虎財經》引述DataTrek研究報告指出，去年夏天每桶油價70美元，未來若達到每桶140美元等同於翻倍上漲，而歷史經驗顯示，自1970年以來油價只要在1年內漲一倍，接下來12~18個月都會發生經濟衰退。

國際油價一路狂飆，使得美國汽油價格居高不下，GasBuddy數據顯示，上周美國全國平均汽油價格上漲0.26美元，已經連續7週上漲；美國汽車協會（AAA）統計也指出，目前10個州的平均汽油價格都高於每加侖5美元。

全球3大大宗商品貿易商的托克（Trafigura）執行長魏爾（Jeremy Weir）警告，今年石油市場可能會呈現拋物線上漲走勢，預期未來幾個月油價可能衝上每桶150美元甚至更高，而油價的上漲將對全球經濟帶來壓力。

受供應緊張影響 ，國際油價周二上漲。紐約西德州中級原油7月交割價上漲0.91美元(或0.8%)，每桶報119.41美元；布蘭特原油8月交割價上漲1.06美元(或0.9%)，每桶收120.57美元。