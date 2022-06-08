染疫過世的亡者必須使用2層屍袋密封盡速火化，雲林縣府為減少家屬遺憾，能見亡者最後一面，已採購視窗型屍袋。雲林縣長張麗善今（8日）也呼籲中央流行疫情指揮中心清楚說明「盡速火化」的時間是多久。

雲林縣府民政處副處長陳良駿指出，中央在5月31日之前要求新冠肺炎確診死亡者24小時內火化，但5月31日又發文縣市政府指「應24小時內通報，盡速火化」，但並未說明「盡速」是多久。

陳良駿表示，目前中央仍未確定盡速火化的時間，希望能盡速公布，在公布之前，雲林縣仍以24小時內火化為原則。

陳良駿說，確診死亡者須用2層屍袋包裹，入袋後不得再打開清洗、化妝、瞻仰遺容，因現行的屍袋是全黑，家屬見不到亡者遺容，雲林縣府最近採購視窗型的非滲透性屍袋，減輕家屬遺憾。

縣長張麗善表示，24小時火化的爭議，中央說詞反覆無常，令人無所適從，希望中央盡速公布「盡速火化」是多久？雲林縣現以24小時內火化為原則，為讓家屬也能見亡者最後一面，責成民政處採購可看到臉部的視窗型屍袋，使用時一樣是用2層。