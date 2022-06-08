台塑四寶針對第二季、第三季釋出展望，台塑、台化預計第二季營收會相較第一季成長，南亞則因產品售價轉嫁成本不易，故預計第2季營收將較第1季及去年同期減少，展望第3季，隨著全球解封，加上傳統旺季，南亞、台化看好營收較第2季成長，獲利部分，也會有股利進帳。油價部分，台塑化表示，隨著全球原油增產，預計將可抑制漲幅。

台塑(1301)表示，5月營業額比4月微幅減少，至於6月，雖然印度步入雨季，PVC需求減少，但大陸陸續解封，停滯的商業活動逐漸恢復，銷售量增加，營業額可望高於5月；整體而言，第2季各產品平均價格及開工率高於第1季，因此，台塑維持先前看法，認為第2季營業額及本業獲利將比第1季成長。

展望第三季，台塑表示，第3季為石化產品傳統需求旺季，且大陸陸續解封，並祭出財政及貨幣政策刺激經濟，加上全球能源轉型及歐洲（鹵咸）氯廠減產，可望帶動EVA、ECH、碳纖及（鹵咸）氯等產品需求增加，但台塑第3季因配合台塑石化OL-2歲修，開工率會低於第2季，產銷量減少，因此，在多空因素相互抵銷下，預期第3季營業額與第2季相當，不過，由於第3季有84億元現金股利入帳，獲利可望優於第2季，惟仍須關注大陸振興經濟政策成效及疫情後續發展。

南亞(1303)表示，預計6月較5月略增，第二季因大陸封控措施，影響產能開動與產品交運，電子材料市場受供應鏈長短料影響，及下游客戶因疫情減停產，需求減少，加上俄烏戰爭持續，國際原油高檔，雖帶動石化產品價格走揚，但通膨上升，終端消費力道減弱，及大陸石化新產能投產，使得產品售價轉嫁成本不易，故預計第2季營收將較第1季及去年同期減少，但6月已漸回溫，上半年將可達成公司的營運目標，另外，第3季也會較第2季增加，主要是因隨著疫情管制鬆綁，物流及生產陸續恢復正常，但國際原油高檔及各國抑制通膨，短期恐影響終端需求，且可塑劑系列產品進入傳統旺季，及歐美聖誕節前備貨需求增加。

台化(1326)表示，烏俄戰引發黃小玉及原油、燃料煤供應斷鏈，價格高漲，6月布蘭特原油站上120美元/桶，燃料煤Coalfax站上 400美元/噸歷史天價，通膨的壓力持續,亞洲各國消費信心崩潰，歐美也將漸漸低迷，影響下游生產廠將面臨高成本、低售價的兩面夾擊。目前市場觀察到的現象，消費信心不足，品牌廠商訂單推遲，聚酯纖維及終端織機、加彈開動率低下，塑膠製品下游廠商進貨觀望，這些都異於往年。今年春天旺季不見，寄望5、6月也不見好轉，不過在大陸疫情稍緩之後，6月有谷底回升的可能。整體來說，台化六月產銷都會改善，合併營收會成長，主要是銷售量成長。第二季合併營收預估和先前一樣，將會優於第一季，量、價皆有成長。

台塑化(6505)表示，展望未來油價，6月北海、加拿大及哈薩克油田定檢，估計原油供給數量減少約90萬桶/日，且歐盟通過對俄羅斯第六輪制裁，預期今年底前歐洲將減少俄羅斯原油進口130萬桶/日，使近期全球原油供給較為緊張，短期油價穩健，但OPEC決定將7、8月增產數量從43.2萬桶/日上調至64.8萬桶/日，可能抑制油價漲幅。

以台塑化來說，大陸新增產能陸續開出，石化下游需求仍疲弱，石化產品已無法反應 原料成本，導致輕裂廠再進一步降量運轉，下游需求待大陸解除管制後，物流及終端需求的恢復速度而定。台塑化6月煉油廠煉量維持50.9萬桶/日(94%)，輕油裂解廠因下游需求疲 弱降至80%運轉。