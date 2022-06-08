上季GDP經修正後，並沒有之前想像這麼糟的情況下，日股8日走高並重回兩萬八關卡。日經指數收28,234.29點，漲290.34點或1.04%。東證收1,969.98點，漲22.95點或1.18%。

日本政府8日表示，當地首季GDP經修正後，季增年率只有衰退0.5%，較5月公佈的初值衰退1%要好很多。倘若只用單季來比較，日本上季GDP也只有小減0.1%，比市場預估下降0.3%來得優一些。

大型類股普遍上漲，快時尚大廠迅銷漲0.03%，軟銀漲2.45%，索尼也漲1.81%。不過，晶片類股疲弱，東京威力科創跌0.99%，愛德萬測試也跌1.79%。

日本海運3傑股價一面倒，商船三井跌1.69%，日本郵船跌1.49%，川崎汽船也跌2.43%。

不過，航空公司卻表現不俗，日本航空漲0.76%，全日空也漲0.27%。

挾帶國際油價在高檔水位，原油類股中的帝石漲4.73%。同時，因為日圓再度走弱並已貶破133價位，汽車相關族群走高，豐田漲1.08%，本田漲0.35%，日產漲1.15%，全球最大汽車零組件業者電裝也漲1%。