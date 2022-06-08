《我愛黑澀會》班底出身、曾是兒童台姊姊的女星貝童彤，2018年宣布懷孕並與圈外人男友Howard登記結婚，生下女兒「帕皮」後，於去年3月下旬補辦婚宴，人生大事完美落幕，近期她上節目分享過去病史，曾因脖子反覆長腫塊，讓她緊張到開始交代後事。

貝童彤最近在《醫師好辣》透露脖子曾經腫一塊在左邊，肉眼能夠察覺有一塊突起物，當時病情「一摸它就會痛，甚至不用到壓進去」，甚至轉頭牽動到周遭皮膚都能感覺到痛感，連當時的男朋友都建議她去做檢查，但她不以為意，隔了3、5天腫塊就自動消腫了。

不料過了兩個月，同一個地方又腫起來，而且這次還伴隨著發燒，貝童彤這才開始害怕，覺得不太對勁，一樣的地方再次發作而且還越來越嚴重，當時的男友直接替她掛號，讓她去醫院檢查，檢查結果是淋巴結腫大，醫生解釋原因可能是體內某個地方正在發炎，先開抗生素回去吃，如果消了就沒事，如果沒消就要回去做切片檢查。

當下貝童彤說自己非常緊張，因為按照預測切片接下來就是腫瘤，腫瘤之後就是癌症，她想很遠覺得癌症跑到淋巴就救不回來了，甚至恐慌到回家和男朋友說：「如果我真的走了，你要交一個好一點的女朋友，一定會有人更愛你的！」幸好也只是虛驚一場，貝童彤說乖乖吃藥2、3天她就康復了。