台北市A辦「南山廣場」，今年4月低樓層8樓租金119萬元，每坪租金4,515元，不僅創下今年商辦最高租金單價紀錄，也是南山廣場實價第二高。業者分析，辦公室租金走揚，頂級A辦租金每坪4,000元，未來也有可能成為地板價。

台北市頂級A辦租金持續走揚，「台北101大樓」出現一件單價逼近每坪5,000元的高價紀錄，今年「南山廣場」低樓層更出現每坪4,500元的租金行情。根據實價登錄顯示，「南山廣場」在2018年～2019年間，35樓以上高樓層租金站上每坪4,000元，去年底，28樓租金已達每坪4,350元，今年4月更出現景觀條件較為一般的低樓層，租金站上每坪4,500元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，雖然疫情狀況嚴峻，在家辦公盛行，但是，台北市條件較好的辦公空間仍供不應求，辦公室整體空置率下滑，包括企業營運及獲利持續成長、不少老舊大樓參與改建，加上付租能力較強的外資企業支撐等動能，只要辦公室空置率維持低檔，租金就會相對有支撐。

根據全球資產統計顯示，信義世貿商圈為北市七個辦公商圈中，租金水準較高的區域，從實價登錄揭露商辦租賃案件觀察，從去年第四季到今年第一季，半年來信義世貿商圈就出現10筆租金單價每坪4,000元以上的紀錄，分別出現在「台北101大樓」、「國泰置地廣場」、「南山廣場」、「新光信義金融大樓」，反映頂級辦公大樓在市場供不應求的狀態下，租金維持在高檔水準。