世界貿易組織（WTO）部長會議將於6月12日舉行，行政院政務委員、經貿辦總談判代表鄧振中今天表示，此次會議將聚焦三個方向，包括如何幫助環境資源、放寬疫苗專利權以及WTO需要改革，同時也會爭取在會議上發言。

鄧振中指出，WTO部長會議已經因為疫情關係延遲一年沒有召開實體會議，今年終於要召開；由於各國對汽油、貸款補助，導致濫捕情形，漁業資源減少，WTO希望藉由這次部長會議，針對漁業補貼有規範，不要讓地球資源無窮無盡耗掉。

受到新冠疫情影響，各國發生疫苗不足情況，會議預計將針對疫苗專利權進行討論，看是否能把專利放寬，讓其他國家可以製造。

鄧振中表示，WTO需要進行改革，以美國角度來看，中國大陸近幾年把所有好處佔去，參加20幾年以來，貿易成長幾十倍，並把世界各國市場通通拿走，每個國家跟中國大陸通通是逆差，美國甚至有3000多億元，東西又賣不進中國大陸，出現不少規定，而WTO規範不夠嚴謹，也將在此次會議中提出看是否能找到解決方法。

鄧振中強調，這次的部長會議，他一定會發言，且會在會議中表達立場，並藉此機會跟各個與會的他國部長談雙邊關係等問題。

談到台歐盟經貿首長對談，鄧振中表示，歐洲對台灣也很重要，出口占我國約40％，一直努力想發展雙邊關係，但困難點在於歐盟是由數個國家組成，意見很難一致，而先前經濟部長王美花與歐盟貿易總署建立對話機制，已實屬不易。

鄧振中表示，台灣若能將歐洲關係補足，搭配美國、新南向等多邊關係，想必對於我國對外發展會更完善。