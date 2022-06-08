針對歐美提議烏克蘭以割地方式換取俄羅斯停止戰爭，烏克蘭總統澤倫斯基7日重申，維持領土的完全主權是他的終極目標，烏克蘭已失去太多人，無法單純割讓領土。民進黨前立委郭正亮直言，他認為烏克蘭割讓領土「不可能善了」，也透露澤倫斯基現正面臨「打也不是，不打也不是」的窘境。

郭正亮昨（7日）在政論節目《少康戰情室》表示，他對於烏軍開始反攻北頓內茨克感到「真的有點意外」，郭正亮也直言，目前俄軍現在大概要增援，「要爆發另一場大戰！」

針對美國總統拜登對於「烏克蘭割讓領土換取停止戰爭」的提案，表示「不能沒有烏克蘭的參與，也不會私下或公開施壓基輔就領土做出任何讓步」，郭正亮直言，拜登上述說法很詭異，在國際政治上也會被解讀成美國對該提案「事實上並沒有意見」。

郭正亮坦言，由於烏東兩共和國（盧甘斯克、頓內茨克）已幾乎被俄軍佔領全境，因此他認為割讓領土「不可能善了」，也直言澤倫斯基「現在很可憐」，歐美給予烏克蘭如此多金源與軍援，都是基於烏克蘭要繼續打，「如果不打就沒有錢」，且若是不打，俄羅斯提出的條件又太苛刻，「打也不是，不打也不是」，也讓主持人趙少康感嘆：「就是啊！」