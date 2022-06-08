國內本土疫情持續攀升，防疫關懷包配送塞車，6月1日起改由里長發送確診者關懷包。市議員吳顯森接獲民眾投訴，大雅區文雅里某社區並非由里長親自發送，是由身兼鄰長的里長參選人發送，防疫關懷包外箱還附上「專程拜訪」的競選小物文宣。民政局強調，由公職參選人發送關懷包確實不妥，已請該區公所要求該里改善。

吳顯森表示，他接獲文雅里某社區確診民眾反映，指其確診後，在住處居家隔離，8日接到大樓管理員通知，管理室有其紙箱裝的包裹；經家人協助領取，外箱貼著里長參選人的競選小物，納悶此時怎麼會有人送來「整箱」競選文宣？拆開才知道，原來是市府提供的防疫關懷包，還有一串來源不明的肉粽。

民眾質疑，市府將防疫關懷包委由里長發送，里長竟將防疫包「轉包」給鄰長發送，確診病例個資不就因此洩漏？吳顯森說，經他了解確認發送防疫關懷包的是文雅里的鄰長，大樓管理員也證實；身兼鄰長的里長參選人不應打著防疫名號，進行競選宣傳。

文雅里長吳天發指出，粽子是他自掏腰包購買2顆及市議員周永鴻分送確診民眾1顆共3顆，他委由鄰長代送，鄰長剛好有口罩競選小物，他認為確診者也很需要，才請鄰長也附送口罩供確診者使用。

民政局長吳世瑋強調，台中市的家戶關懷包為加速配發，目前共有20區里長加入協助派送行列，但里長委由公職參選人發送關懷包確實不妥，昨日已請該區公所要求該里改善。