國內新冠肺炎疫情緩步下降，學生群族近期也陸續接種疫苗，台北市、基隆市與金門縣等3縣市在上周宣布高中以下學生打完疫苗就可恢復實體上課或部分恢復實體上課，其餘各縣市也逐步宣布恢復實體課程，《中時新聞網》整理本周採遠距教學的縣市中，台東縣、雲林縣、嘉義市、連江縣、新竹縣今（8）日陸續宣布13日起高中以下學校恢復實體課程，桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、台南市、高雄市則是明（9）日討論後公布，花蓮縣則已決定9日恢復實體上課。

【台北市】6日已恢復實體上課

【新北市】由各級學校自行評估

【基隆市】高中以下學校13日恢復實體上課

【桃園市】9日討論後公布是否持續遠距或恢復實體上課

【新竹縣】高中以下學校13日恢復實體上課

【新竹市】9日討論後公布是否持續遠距或恢復實體上課

【苗栗縣】9日討論後公布是否持續遠距或恢復實體上課

【台中市】9日討論後公布是否持續遠距或恢復實體上課

【南投縣】9日討論後公布是否持續遠距或恢復實體上課

【彰化縣】10日討論後公布是否持續遠距或恢復實體上課

【雲林縣】高中以下學校13日起恢復實體課

雲林縣宣布高中以下學校及幼兒園自下周一（6月13日）起恢復實體課程，如果學生家長基於防疫有特殊考量，可為子女請防疫假，不納入學生個人出缺席紀錄。

【嘉義縣】研議中

【嘉義市】高中以下學校13日起恢復實體上課

嘉義市宣布高中職以下學校，包含國小附設幼兒園、公幼，6月13日起全面復課，小六、國三應屆畢業生仍需遠距上課到畢業典禮舉辦前一天。

【台南市】9日討論後公布是否持續遠距或恢復實體上課

【高雄市】9日討論後公布是否持續遠距或恢復實體上課

【屏東縣】研議中

【宜蘭縣】研議中

【花蓮縣】9日起恢復實體上課

【台東縣】高中以下學校13日起恢復實體課

台東縣府8日表示，兒童第1劑疫苗接種率已達6成，國高中生第2劑逾9成，宣布自13日起恢復高級中等以下學校實體課程。

【金門縣】9日討論國小是否持續遠距或恢復實體上課，國中本周已恢復實體上課

【澎湖縣】研議中

【連江縣】高中以下學校13日起恢復實體課