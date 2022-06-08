嘉義市長黃敏惠視察各項防汛整備作業時，也特別囑咐市府團隊「防汛視同作戰」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市工務處在興業西路、世賢南北段等3處地下道入口處，再加裝「直立式LED跑馬燈」及警示燈。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

去年8月2日，嘉義市因瞬間強降雨勢大，又伴隨雷擊，興業西路地下道抽水機組因此短路故障造成地下道淹水，市府工務處汲取經驗，已為全市5座車行地下道機房加裝突波吸收器，能在通電異常時保護設備，避免機組損壞無法抽水，另興業西路、世賢南北段等3處地下道入口處，也加裝「直立式LED跑馬燈」及警示燈，當地下道積水達5公分，就會亮燈閃爍警示，以免民眾誤闖涉險。

工務處水利工程科指出，去年8月2日強降雨導致興業西路地下道淹水，雖緊急封路，並啟動抽水機，卻因閃電雷擊造成抽水機機組短路故障，為確保抽水機能正常運作，除既有的避雷針，水工科事後已在5座行車地下道機房加裝突波吸收器，能防止雷擊造成損壞設備。

再加上去年仍有機車騎士闖入已淹水的地下道，工務處今年再度強化警示措施，在興業西路、世賢南北段等3處地下道入口處，搭配既有橫向LED跑馬燈、積水自動警示設備及水尺標示外，再加裝「直立式LED跑馬燈」及警示燈，當地下道積水達5公分，就會亮燈閃爍警示，LED看板將顯示「地下道積水，請改道行駛」警語，防止用路人再度誤闖涉險。

為嚴防強風豪雨，工務處指出，後湖、湖內2座抽水站皆已完成定期保養維護，市府所屬18部大型移動式抽水機也在低窪或易淹水地區預先布設17部、1部待命，如不足時有緊急需求，水利署第五河川局亦將提供3台抽水車以供調度使用，同時也在後湖抽水站備妥2500包沙包、太空包，各里需求沙包亦送達東區及西區暫置場所，以供有需求的民眾就近索取。

嘉義市長黃敏惠視察各項防汛整備作業時，也特別囑咐市府團隊「防汛視同作戰」，因應極端氣候強降雨事件，汛期期間應隨時提高警覺，加強防範，做好相關準備及應變，讓災情降至最低，期許團隊要用心，讓市民安心。