朱立倫談九二共識被他批百年爛黨 柯文哲：都過去了

國民黨主席朱立倫赴美訪問時，稱九二共識是「沒有共識的共識」，遭大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進批評「百年爛黨」，不過國民黨台北市長候選人蔣萬安強調，黨捍衛中華民國決心不改變，不因單方壓力而退縮，台北市長柯文哲今指出，不管什麼共識，時代都已過去，新時代會有新時代的問題。

柯文哲下午主持防疫記者會時說，九二共識是1992年訂出，但今年是2022年，已經是30年前的事，「不管是什麼共識，總是那個時代已經過去了」，新時代有新的問題，大家可以一起看看到底怎麼處理。

柯文哲也說，還有一點，到底92共識的內容是什麼，老實講到今天連他都搞不清楚了，所以結論是，有時候兩岸之間大家遇到什麼問題，還是務實地拿出來講，不要一直遷就在名稱，搞得最後沒有人知道自己在幹什麼。

此外，近期國民黨內部民調預估，副市長黃珊珊出來選台北市長的話，得票率大約會落在2成，柯則認為，選舉是說服的過程，要說服民眾自己是最適合的候選人，若問他的話，自己覺得黃珊珊不需要再證明「能不能當好」，只要證明「能不能選上」，但其他人到現在為止，都無法證明一定可把這職務做好，雖然政治要有它世俗的一面，必須造勢什麼的，但選舉就歸選舉處理。