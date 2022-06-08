森崴能源（6806）5月營收為4.10億元，較去年同期1.30億元，成長215%，累計今年1-5月營收達16.59億元，較去年同期的7.98億元，成長107%。

森崴能源指出，台南七股的77MW（百萬瓦）太陽光電案場已在今年5月31日掛表、併聯發電，預計將在8月底竣工，年底前正式啟用。相關工程款項也將依完工比率陸續認列。

森崴能源100%子公司富崴能源，2020年以628.88億元得標承攬台電二期離岸風電統包工程（EPC）及五年運維合約，依完工進度比率認列工程收入。近日完成新的工程進度，預計將在今年第三季取得施工許可，依工程進度推進，將在2025年底完成所有工程項目。

另一家子公司富威電力，提供綠電交易平台與ESCO節能、儲能裝置技術等全方位能源服務。4月中旬甫與鴻海科技集團簽訂綠電採購合作備忘錄（MOU），5月又新接多家上市櫃公司的綠電購電合約，累計先前協助南亞科、群聯、台達電、台灣大、一銀、竹科半導體企業綠電轉供。在綠電市場供不應求下，富威電力有母公司森崴能源的多元能源供應作為售電案源，是現今國內交易規模最完善、及綠電轉供據點最多的專業綠電售電業者。