仁寶(2324)與奇美財團法人奇美醫院攜手研究開發心臟血管造影病徵自動標註與判讀系統，雙方已於近日完成合作備忘錄的簽訂，即將在奇美醫院導入進行三年的試營運，提供臨床心臟科醫師更好的工具。仁寶電腦總經理翁宗斌表示，仁寶近年來積極發展健康醫療事業、布局智慧醫療及照護，以拼圖的方式從智慧照護延伸到智慧醫療，並在醫療物聯網、移動式超音波、AI輔助醫療、免疫治療、醫療軟體系統取得豐碩的成果。

翁宗斌指出，除了在硬體技術的投資外，仁寶也朝向軟體與服務發展，例如：目前台灣日照中心軟體約有七成是由仁寶開發。現在更期望運用AI輔助醫生診斷，讓軟體方案成為仁寶未來成長引擎。仁寶資深副總沈俊德表示，預期台灣下一個經濟發展奇蹟將來自資通訊(ICT)產業與醫界的合作，將醫療從診斷治療，進一步延伸到預防醫學、精準醫療等。仁寶本身除已投入診所經營外，未來也不排除結盟醫院，加速智慧醫材的應用推廣。

心臟血管造影病徵自動標註與判讀系統，針對冠狀動脈阻塞診斷，透過心導管檢查或電腦斷層冠狀動脈血管攝影，可清晰看出血管是否阻塞，但因為心血管影像之血管分布及網絡複雜、個案結構差異性高和栓塞位置發生處不一，專業醫師圈選標註費時費工，加上案例數高、負荷量大，為加速心臟科醫師病徵判讀，目前已完成應用於心臟血管造影之AI圈選標註系統，有助於臨床醫師載入患者心血管影像後，一鍵圈選標註病徵，病徵標註的準確率可接近90%。透過演算法模組開發及AI功能輔助，加速得知病徵數量、位置以及嚴重程度，減少因人為造成之誤差，同時降低醫護從業人員負荷，圈選標註結果可進一步提供心臟科醫師規劃後續手術治療之方案，以及建立術前評估之關鍵指標。

此合作案目前已取得經濟部工業局委託金屬中心的數位醫療技術輔導案補助，由金屬中心輔導研發團隊在此AI判讀工具導入臨床使用後，透過臨床醫師給予專業知識建立黃金指標，以及進行軟體和臨床驗證，提升圈選標註之信賴度，以符合軟體醫療器材上市前的驗證需求，進而取得智慧醫療器材的上市許可。

仁寶醫療產品處陳坤松資深處長表示，仁寶與奇美結合AI人工智慧與臨床醫療的專業，共同開發此心臟血管造影病徵標註系統，對病患與醫師預期可以提供更好的醫療照護環境與診斷工具，奇美醫院一直致力於以臨床目標為導向的醫學研究，洞見醫療領域優化契機。此次與仁寶跨領域的合作，期能透過臨床的導入與第一線的使用回饋，優化此AI研發成果以滿足臨床使用需求，為臨床工作帶來新的能量。