由於半導體產能緊缺，相關廠商積極擴產，亦帶動分析實驗室需求增加，半導體分析實驗室閎康(3587)深圳實驗室預計下半年開始啟動，第4季開始貢獻營收，閎康預估，今年資本支出大幅調高至15億元以上，主要用於購買機台與人員訓練，並投資於後續擴點。

上海自3月28日進入封控狀態，由於執行動態清零政策，人員移動受到影響。閎康亦有許多客戶被封控，因而4、5月訂單稍微下降，5月合併營收為2.79億元，較去年同月成長2.91%，累計前5月合併營收14.64億元，較去年同期成長16.2%。

閎康表示，雖然上海實驗室受到封城影響，進度遞延而影響營收認列；但今年檢測需求依舊強勁，自復工後目前正全員加班以滿足客戶需求，截至5月與去年同期累積相比仍有兩位數的成長幅度；得力於實驗室分散佈局，對於第2季合併營收影響有限，以目前在手訂單與市場熱度來看，下半年營運動能依舊看好。

閎康指出，雖受疫情影響，然公司訂單多以R&D為主，對客戶來說亦有進度不得延遲之壓力，經與客戶協調後，將公司全球資源調度，因此影響相對有限，同時大陸最近增加許多晶圓廠，新製程、新產線帶來大量研發需求，所以封控兩個月後有許多公司在預約產能，預期上海封控壓縮到的R&D需求，下半年會有大幅度爆發。

以業務別而言，因為第三代半導體及先進製程之帶動，材料分析（MA）需求大幅成長，因而MA預估佔5成左右之投資，故障分析(FA)及可靠度分析(RA)則均衡佈局。

為因應海外市場需求強勁，閎康深圳實驗室預計下半年開始啟動，第4季開始貢獻營收，後續亦有擴點計畫評估當中。

整體而言，閎康正處於半導體產業蓬勃發展之趨勢上，分析實驗室具公正第三方的角色，能客觀的以專業角度發現問題並分析成因，加快客戶研發進度，因而隨著半導體產業資本支出大幅提高，閎康訂單亦將明顯增長，公司對於技術及設備已提前佈局，將持續引領業績向上。