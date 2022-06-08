歐盟、美日要求包材內使用一定比率以上的回收再生料的新規定，已推升全球對回收酯粒R-PET需求，遠東新（1402）8日在法說會指出，為滿足新增的需求量，將以陸、海、空廢棄物為再生原料來源，擴充產能，目標是10年把現有產能增加5倍，年產150萬噸。

2021年，遠東新R-PET產能是32.4萬噸，根據計畫，未來擴建據點將包含日本、美國、中國、越南、菲律賓、馬來西亞。

遠東新的陸海空廢棄物回收計畫已在進行，其中陸上是廢棄寶特回收、海是回收海洋中的廢棄塑膠等、空則是透過回收排放的碳廢氣轉化為R-PET。

目前，遠東新海洋回收聚酯的產能已是全球第一、再生酯粒的產能也是全球第二。

遠東新指出，集團早與adidas和NGO組織Parley合作「海洋回收專案」，回收海洋廢棄寶特瓶。與Lululemon／Zara、LanzaTech合作開發全球首創使用回收碳廢氣之布料。這些都是全球首創。

遠東新的R-PET除與服飾廠合作、飲料廠如本Coca-Cola使用，更與德國馬牌輪胎，把聚酯回收紗開始應用於高階性能車領域。

由於全球對回收材質的需求快速增加，遠東新指出，集團深耕R-PET市場，自1988年開始在台灣建廠，投資再生酯粒（R-PET）逾30年，從台灣出發，已擴展全球其他各國的生產基地。未來擴建據點將包含日本、美國、中國、越南、菲律賓、馬來西。

遠東新R-PET的產能擴充時間表，將從2021年的產能32.4萬噸、2025年達到87萬噸、2030年預期產能將衝高到150萬噸。