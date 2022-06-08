國內疫情大爆發，教育部長潘文忠每天接觸的人很雜，而且他的同仁、採訪他的記者都有人確診，他至今沒事，引發好奇。對於沒確診，他表示「這話不能說太早」，不過他是身體力行落實防疫，也希望外界不要將確診者視為特殊個案來對待。

潘文忠之前常被要求到去立院教文會進行施政報告，但教文會有多位委員確診；在教育部內，和他密切接觸的重要主管也確診；甚至採訪他的記者中，也有人確診。

教育部今天舉行部務會報，潘文忠會前受訪，對於媒體詢問如何在周邊一些人確診的情況下，仍能讓自己不被感染，他表示，「這話不能說太早」，因為病毒防不勝妨，不小心就會確診。

不過潘文忠透露自己的防疫措施說，自疫情以來，他都不在外用餐，每天中午都是在辦公室吃太太準備的便當，下班了也是回家用餐。因為如果脫下口罩，在多人相處的場合，會增加感染的可能性，所以他在疫情期間不參加聚餐。

此外，潘文忠也說，他隨時會將口罩戴好，並隨身準備有小酒精瓶可以進行消毒，並和人保持必要的距離，確實做好防疫措施，以減少自己被感染風險。

潘文忠也呼籲，對於確診者，外界不要將他們視為特殊個案，他個人就會跟同仁說，「沒關係，就保持距離，正常開會，一切正常」。他認為感染到Omicron病毒，會有不舒服，但通常不會對身體造成太大傷害，因不要以異樣眼光看到周邊確診過的人，而是大家一起攜手來度過這段時期。