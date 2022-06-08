台中市衛生局副局長邱惠慈表示，台中市新增1萬1587例，並新增18例中重症，15名死亡個案。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市6日起啟動長照機構「醫」起守護補助方案，其中112位陽性確診個案，確診率3.7％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今(8)日新增1萬0608例本土確診，單日新增確診數躍升全台第一，並新增18例中重症、15例死亡個案；台中市長盧秀燕強調，中部疫情處於高原期，提醒民眾要做好防疫自我保護。

台中市近日新增確診人數不斷超高趕北，7日更躍升全台第一，近日每天死亡數也超過2位數，顯示疫情已回北往南；台中市衛生局副局長邱惠慈表示，台中市新增1萬1587例，其中有1萬0608例為快篩陽確診，佔91.55％。並新增18例中重症，年齡屆於46到92歲，其中15人有慢性病，包括高血壓、糖尿病以及癌症病史，5人未接種過疫苗。

另，中央流行疫情指揮中心今天也公布台中市有15名死亡個案，年齡屆於53歲到99歲，全有慢性病史或腫瘤病史，其中有8位沒有接種過疫苗。

另，為守護長照機構住民，台中市6日起啟動長照機構「醫」起守護補助方案，累計兩日已篩檢35家住宿型長照機構2995名人員，包含住民及工作人員，其中112位陽性確診個案，確診率3.7％，因其中一家機構為兒少機構不符合中央抗病毒藥給藥標準，經醫師評估給予82名人員抗病毒藥物，用藥比率高達92.1％。