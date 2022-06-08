高雄市在軌道建設上4箭齊發，其中捷運紅線小港林園延伸線，已分別通過環保署及交通部專案小組初審會議及捷運計畫審查委員會，未來將延伸現有捷運紅線，預計今年底可開始動工興建，目標為2030年完工通車，擴大公共運輸服務效益。

針對捷運紅線小港林園延伸線，環保署及交通部在7日、8日分別召開專案小組初審會議及捷運計畫審查委員會，均審查通過，獲得中央支持。

高雄市副市長林欽榮表示，捷運小港林園線計畫路線行經3大國家級產業園區，年產值合計逾1.52兆，亦為南部半導體材料S廊帶的其中一環。

且小港、林園地區長期承受國家經濟發展所造成之環境污染及港區重車威脅，亟需捷運建設帶動當地整體發展，推動小港林園線實有其重要性及必要性。

目前環境影響說明書及綜合規劃報告，分別通過專案小組初審會議及捷運計畫審查委員會，倘後續綜合規劃、環評及基本設計皆順利獲中央核定，預計2022年底可開始動工興建，目標為2030年完工通車。

高雄市捷運局吳義隆局長指出，針對本案RL7站址議題，捷運局與中油公司及石油公會多次溝通討論，現行提送方案已距離中油廠區外300公尺遠，未來延伸至屏東路段，經過中油廠區及其他化工廠區，將規劃全面採用防火防爆鋼板防護罩，以隔絕噪音、熱氣、防爆、遮焰等防護功能，預防捷運設施受到周邊廠區工安事故影響，該設施已運用於臺電、化學工程生產區及捷運等實際案例。8日本案已由交通部審查委員會審查通過，後續將持續爭取中央各部會鼎力支持與協助，請行政院儘速核定本計畫。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)