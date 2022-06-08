ECCO「CHUNKY SANDAL潮趣增高休閒涼鞋」限量款石白灰，5980元。（ECCO提供）

炎炎夏日將至，前往海灘戲水最適合穿著簡單又舒適的涼鞋！丹麥鞋履品牌ECCO推出兩大系列「CHUNKY SANDAL潮趣」及「MX ONSHORE驅動」，適合出外遊玩同時又能彰顯個人風格。

ECCO先前曾出的CHUNKY SNEAKER老爹鞋系列一直深受女性喜愛，延續此設計靈感，品牌再推全新配色的「CHUNKY SANDAL潮趣」增高休閒涼鞋系列，利用復古皮革外型，搭配5公分厚底元素拉長腿部線條，為了達到穩固且輕巧的穿著體驗，該系列搭載獨家「FLUIDFORM一體成型製鞋科技」，讓輕盈彈力的PU中底與鞋身緊密結合，打造貼合足部曲線的感受；另可調式的魔鬼氈設計，能配合腳型調整鬆緊度，使穿脫更加輕鬆。

「MX ONSHORE」系列則以越野摩托車輪胎作為鞋底刻痕靈感，其PU材質則能賦予穩定且輕盈回彈的穿著感受，即使漫步細軟沙灘或岩石海岸，都能省力好走。品牌運用獨創的「真空無接縫貼合技術」，使鞋身與鞋底在無需仰賴縫合或黏著劑下完美密合，打造輕量且貼合足部曲線的效果。鞋底經特殊抗鹽水處理，鞋身更應用具潛水衣性能的科技織物，訴求彈性、防水兼具。